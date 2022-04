GB : Le meurtrier du député David Amess condamné à la prison à vie

LONDRES, 13 avril (Reuters) - Ali Harbi Ali a été condamné mercredi à la prison à vie pour le meurtre en octobre dernier du député conservateur David Amess dans une église dans le Sud-Est de l'Angleterre.

Ali Harbi Ali, Londonien de 26 ans et fils d'un ex-conseiller en communication d'un ancien Premier ministre somalien, avait poignardé à plusieurs reprises David Amess pour se venger du vote de ce dernier pour des frappes aériennes en Syrie.

Reconnu coupable lundi de meurtre et de préparation d'actes terroristes, le jeune homme a été condamné ce mercredi à la perpétuité, sans possibilité d'aménagement de peine.

Au cours du procès, les procureurs ont qualifié Ali Harbi Ali de "terroriste islamiste engagé, fanatique et radicalisé".

Le meurtre de David Amess, qui était âgé de 69 ans, dans sa circonscription de Leigh-on-Sea, a révulsé la classe politique britannique et ouvert un débat sur la nécessité de mieux protéger les parlementaires, cinq ans après l'assassinat de l'élue travailliste Jo Cox.

Ali Harbi Ali avait déclaré aux enquêteurs qu'il avait planifié le meurtre de David Amess pendant des années et avait fait du repérage autour du Parlement et des domiciles de deux autres députés britanniques, dont le ministre d'Etat Michael Gove. (Reportage Kylie MacLellan et Michael Holden, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)