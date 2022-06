GB : Le gouvernement offre une boîte à musique à Elizabeth II pour célébrer son jubilé

LONDRES, 9 juin (Reuters) - Le gouvernement britannique a envoyé à la reine Elizabeth une boîte à musique spécialement commandée pour célébrer son jubilé de platine, représentant sur son couvercle la porte d'entrée du 10, Downing Street, bureau et résidence officielle du Premier ministre.

La monarque, âgée de 96 ans, a célébré ses 70 ans de règne durant un long week-end de quatre jours et une série d'événements qui ont culminé dimanche par une apparition au balcon du palais de Buckingham.

Conformément à la tradition, le gouvernement a marqué l'occasion du jubilé par un cadeau: une boîte à musique en platine et cuivre émaillé qui comprend également les portraits des 14 premiers ministres britanniques qu'elle a rencontrés au cours de son long règne.

Lorsque la boîte est ouverte, elle joue "Hallelujah" de Haendel.

"Sur le couvercle intérieur, on peut lire une inscription comprenant les noms des membres du gouvernement, en guise de geste symbolique pour illustrer leur admiration et leur respect inébranlables pour son dévouement et ses services à son peuple et à son Commonwealth bien-aimé", a déclaré le bureau du Premier ministre.

(Reportage William James, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)