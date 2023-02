GB : La pénurie de légumes résolue "d'ici 2 à 4 semaines" ?

LONDRES, 23 février (Reuters) - La pénurie de légumes, notamment de tomates, à laquelle est confrontée la Grande-Bretagne cet hiver ne devrait pas être résolue avant deux à quatre semaines, a déclaré jeudi une ministre. Thérèse Coffey, secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Alimentation et aux Affaires rurales, a précisé devant le Parlement que les importateurs s'employaient à remédier aux difficultés liées à des récoltes moins abondante en Europe du Sud et en Afrique du Nord en se fournissant ailleurs. Soucieux de ne pas incriminer le Brexit, le gouvernement britannique a justifié les difficultés d'approvisionnement des distributeurs par des conditions climatiques défavorables dans le bassin méditerranéen, sans parvenir à expliquer pourquoi les autres pays européens ne sont pas affectés par de telles pénuries. "Le Royaume-Uni a une chaîne d'approvisionnement alimentaire très résiliente, comme cela a été démontré pendant la pandémie de COVID-19, et il est bien armé pour faire face à pareille situation", a assuré Thérèse Coffey. (Reportage de Kylie MacLellan et James Davey, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)