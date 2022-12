GB-La BoE relève son taux directeur à 3,5%, d'autres hausses à venir

par David Milliken

LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi un relèvement d'un demi-point de son taux directeur, la neuvième hausse consécutive, alors qu'elle tente d'accélérer le retour de l'inflation vers son objectif.

Le taux de base britannique est relevé de 3% à 3,50%, comme attendu par une très large majorité des économistes et analystes interrogés par Reuters.

Une majorité des membres ont estimé que de nouvelles hausses de taux pourraient être nécessaires pour faire face à l'inflation.

"Le marché du travail reste tendu et il y a eu des preuves de pressions inflationnistes sur les prix domestiques et les salaires qui pourraient indiquer une plus grande persistance et justifier ainsi une nouvelle réponse forte en matière de politique monétaire", explique la BoE dans un communiqué.

Cette nouvelle hausse de taux a été votée par six des neuf membres du Comité de politique monétaire (MPC). Catherine Mann s'est prononcée pour un relèvement de 75 points de base tandis que Silvana Tenreyro et Swati Dhingra ont opté pour un statu quo, estimant que l'action de la banque centrale jusqu'à présent était "plus que suffisant" pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2%.

La BoE emboîte le pas de la Fed, qui a procédé mercredi à une hausse de son principal taux d'intérêt d'un demi-point, et précède les annonces de la Banque centrale européenne qui pourrait pencher pour une augmentation de taux de même ampleur.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, dans une lettre au ministre des Finances accompagnant la décision de l'institution, a déclaré que les prévisions de la BoE impliquaient que l'inflation britannique avait atteint son pic.

Les statistiques publiées mercredi ont montré que la hausse de l'indice des prix à la consommation s'est inscrit à 10,7% sur un an en novembre, contre 11,1% un mois plus tôt. Cette décélération de l'inflation est la plus importante enregistrée depuis juillet 2021.

Les mesures budgétaires contenues dans le nouveau plan du gouvernement signifient que l'inflation au deuxième trimestre 2023 sera inférieure de trois quarts de points aux prévisions de la BoE, mais que l'impact à plus long terme sera négligeable, a déclaré l'institution.

Le chômage a atteint 3,7% sur les trois mois à fin octobre mais le salaire moyen sur la même période a augmenté de 6,1%, une progression sans précédent - hors période COVID.

La BoE s'attend désormais à une contraction de l'économie britannique de 0,1% au quatrième trimestre, contre -0,3% auparavant.

(Laetitia Volga, édité par)