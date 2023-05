GB : L'activité manufacturière se contracte, mais les tensions sur les prix se tassent

LONDRES, 2 mai (Reuters) - L'activité et les nouvelles commandes dans le secteur manufacturier britannique se sont contractées au début du deuxième trimestre, mais les industriels font preuve d'optimisme et les coûts des intrants ont augmenté au rythme le plus faible depuis mai 2020, montrent mardi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global. L'indice PMI manufacturier britannique s'affiche à 47,8 en avril, au plus bas depuis trois mois, contre 47,9 en mars. L'estimation "flash" l'avait donné à 46,6. S&P Global a déclaré que sa jauge de la production future a atteint son plus haut niveau depuis février 2022, avec 61% des professionnels qui prévoient une augmentation de la production au cours de l'année à venir. "La demande devra se redresser dans les mois à venir pour justifier une augmentation de la production, et comme le Royaume-Uni est confronté à une inflation intérieure persistante, associée à une tendance à la diminution des exportations, les risques semblent orientés à la baisse", a déclaré Rob Dobson, directeur chez S&P Global Market Intelligence. (Suban Abdulla, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)