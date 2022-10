GB : L'activité du secteur privé britannique continue de ralentir

LONDRES, 24 octobre (Reuters) - L'activité économique dans le secteur privé au Royaume-Uni est restée en contraction en octobre alors que la crise politique que traverse le pays exacerbe les inquiétudes concernant l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, montrent lundi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI composite, qui regroupe le secteur des services et celui de l'industrie manufacturière, a reculé à 47,2 après 49,1, au plus bas depuis 21 mois, alors que le consensus Reuters le donnait en repli moins marqué, à 48,1.

Le PMI 'flash' du secteur des services est passé en contraction pour la première fois en 20 mois à 47,5, après 50,0 en septembre, et celui de l'industrie manufacturière a baissé à 45,8 après 48,4.

L'incertitude politique et économique a entraîné une baisse de l'activité globale à un rythme jamais vu depuis la crise financière de 2009, à l'exclusion des confinements pendant la pandémie, a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.

La confiance des entrepreneurs a également chuté à des niveaux rarement atteints depuis la création de l'enquête il y a 25 ans, ce qui illustre leur désarroi face à la crise politique.

"En plus de l'effondrement de la stabilité politique, des tensions sur les marchés financiers et de l'effondrement de la confiance, les coûts d'emprunt plus élevés vont renforcer les spéculations sur une récession britannique d'une gravité inquiétante", a ajouté Chris Williamson. (Reportage William Schomberg, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)