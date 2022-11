GB : L'activité du secteur privé au plus bas depuis janvier 2021

LONDRES, 3 novembre (Reuters) - L'activité du secteur privé britannique a subi en octobre sa plus forte contraction depuis le début de l'an dernier même si son recul a été légèrement moins marqué qu'estimé initialement, montrent jeudi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI composite, qui rassemble le secteur des services et celui de l'industrie manufacturière, a reculé à 48,2, au plus bas depuis janvier 2021, contre 47,2 indiqué en première estimation et 49,1 en septembre.

L'indice PMI du seul secteur des services a reflué à 48,8 contre 50,0 en septembre.

Un chiffre inférieur à 50 traduit une contraction de l'activité.

Ces nouvelles données s'ajoutent à d'autres indicateurs avancés qui suggèrent que l'économie britannique s'achemine vers une récession dans un contexte de flambée des coûts de l'énergie, de hausse des taux d'intérêt et de forte volatilité sur les marchés financiers.

La Banque d'Angleterre doit publier à 12h00 GMT un communiqué de politique monétaire et une hausse du coût de crédit de 75 points de base est attendue. (Reportage Andy Bruce; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)