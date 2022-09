GB/Energie : Centrica prêt à limiter ses profits pour réduire les factures

10 septembre (Reuters) - Centrica, principal fournisseur d'énergie de Grande-Bretagne, envisage de plafonner ses bénéfices dans le but de réduire les factures des ménages, déclare son directeur général, Chris O'Shea, cité samedi par le quotidien The Guardian.

Chris O'Shea souhaite que Centrica, propriétaire de British Gas, devienne dans ce but la première société à signer de nouveaux contrats renégociés avec le gouvernement sur la production d'électricité.

La nouvelle Première ministre britannique, Liz Truss, s'est engagée jeudi à geler la facture énergétique des ménages pendant deux ans. [nL8N30F2H8)

"Nous exerçons évidemment cette activité pour créer de la valeur pour tous nos actionnaires, nos clients, le pays. Mais il ne s'agit pas de maximiser les profits de cette année, il s'agit d'avoir une activité viable sur le long terme", a assuré Chris O'Shea au Guardian.

Centrica a vu s'envoler son bénéfice au premier semestre grâce à la vente d'actifs et à l'envolée des prix de l'énergie. Son résultat d'exploitation ajusté pour les six premiers mois de 2022 a atteint 1,34 milliard de livres (1,53 milliard d'euros) contre 262 millions de livres un an plus tôt. (Reportage Maria Ponnezhath à Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)