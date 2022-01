GB : Des républicains en campagne pour l'abolition de la monarchie

LONDRES, 10 janvier (Reuters) - Le groupe républicain britannique Republic a lancé lundi une campagne visant à mettre fin à la monarchie à l'approche des célébrations marquant les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II, âgée de 95 ans.

La reine Elizabeth, la monarque la plus âgée au monde et qui a régné le plus longtemps, fêtera son jubilée de platine le mois prochain. Le palais de Buckingham a précisé le programme des célébrations qui se dérouleront quelques mois plus tard, en juin, pendant quatre jours.

Profitant de l'occasion, le mouvement Republic a annoncé le lancement d'une campagne pour mettre fin à la monarchie.

"Alors qu'une minorité bruyante voudra célébrer les 70 ans de règne de la reine, nous devrions tous commencer à regarder vers l'avenir. La perspective du roi Charles n'est pas réjouissante et il existe une bonne alternative démocratique", a déclaré Graham Smith, président de Republic.

"Il est temps d'avoir un débat sérieux sur notre constitution, de reconnaître que Charles n'est pas ce que le pays a de mieux à offrir, et qu'en tant que nation, nous sommes tout à fait capables de choisir notre chef d'État", a-t-il ajouté.

Les sondages indiquent un soutient majoritaire des Britanniques à la monarchie, la reine restant très populaire.

Mais son fils aîné et héritier du trône, Charles, ne fait pas autant l'unanimité, en particulier auprès des jeunes britanniques, de plus en plus nombreux à manifester une fibre républicaine, selon des sondages. (Reportage Michael Holden; version française Dina Kartit, édité par Jean-Michel Bélot)