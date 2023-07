GB: Des grèves à Gatwick pourraient affecter des milliers de passagers cet été

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les travailleurs de l'aéroport Gatwick, le deuxième plus grand aéroport de Grande-Bretagne, feront grève pendant huit jours fin juillet et début août, ce qui pourrait entraîner des annulations et des perturbations pour des milliers de passagers au plus fort de la saison des vacances d'été. Le syndicat Unite a déclaré qu'environ 950 travailleurs, dont des agents d'escale, des bagagistes et des agents d'enregistrement, débraieront dans le cadre d'un conflit salarial pendant quatre jours, du 28 juillet au 1er août, puis pendant quatre autres jours, du 4 au 8 août. "Compte tenu de l'ampleur de l'action syndicale, des perturbations, des retards et des annulations sont inévitables dans l'ensemble de l'aéroport", a déclaré Unite dans un communiqué. L'aéroport a déclaré qu'il soutiendrait les compagnies aériennes dans leurs plans d'urgence afin de s'assurer que les vols se déroulent comme prévu. EasyJet, TUI et British Airways assurent des centaines de vols quotidiens au départ de Gatwick, une plaque tournante pour les vols vers les destinations côtières du sud de l'Europe. La compagnie aérienne britannique EasyJet a déjà supprimé 2% de son programme de vols pour cet été, principalement au départ de Gatwick, en raison des problèmes de contrôle du trafic aérien en Europe. (Reportage William James, rédigé par Sachin Ravikumar ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)