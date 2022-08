GB : Ami ou ennemi ? Emmanuel Macron réplique sèchement à Liz Truss

ALGER (Reuters) - "Si on n'est pas capables entre Français et Britanniques de dire si on est amis ou ennemis, (...) on va vers de sérieux problèmes", a déclaré vendredi Emmanuel Macron, en réplique à des propos peu diplomatiques de Liz Truss à son endroit.

Favorite pour le poste de Premier ministre du Royaume-Uni, la ministre britannique des Affaires étrangères a semé le trouble jeudi soir lors d'une réunion électorale du Parti conservateur à Norwich, dans l'est de l'Angleterre, en refusant de répondre à la question "Macron, ami ou ennemi?", posée par une journaliste qui animait la soirée.

Son rival Rishi Sunak avait lui répondu "Ami", sans hésitation.

"Le jury est toujours en train de délibérer", a lancé pour sa part Liz Truss, ajoutant que si elle succédait à Boris Johnson début septembre, elle jugerait le président français "sur ses actes et pas sur ses mots", sans évoquer plus avant les sujets de contentieux avec Paris.

Interrogé à ce sujet en marge d'une visite officielle en Algérie, Emmanuel Macron a été sans détour, évoquant en creux "l'Entente cordiale" historique entre les deux pays.

"Si on n'est pas capables entre Français et Britanniques de dire si on est amis ou ennemis, le terme n'est pas neutre, on va vers de sérieux problèmes", a-t-il répliqué.

"C'est jamais bon de trop perdre ses repères dans la vie. (...) Quelle que soit la personne qui est considérée, le leadership à venir en Grande-Bretagne, je ne m'interroge pas une seule seconde : le Royaume-Uni est ami de la France", a-t-il souligné.

"Donc, oui, à coup sûr je le dis : le peuple britannique, la nation qu'est le Royaume-Uni est une nation amie, forte et alliée, quels que soient ses dirigeants et parfois malgré et au-delà de ses dirigeants ou des petites erreurs qu'ils peuvent faire dans des propos d'estrade", a ajouté Emmanuel Macron.

(Rédigé par Sophie Louet et Bertrand Boucey)