GB : Ami ou ennemi ? Emmanuel Macron réplique sèchement à Liz Truss

ALGER, 26 août (Reuters) - "Si on n'est pas capables entre Français et Britanniques de dire si on est amis ou ennemis, on va vers de sérieux problèmes", a déclaré vendredi Emmanuel Macron au lendemain de propos critiques à son endroit de Liz Truss, favorite pour le poste de Premier ministre du Royaume-Uni.

"Le Royaume-Uni est ami de la France", a souligné le président français en réponse à une question d'un journaliste sur ce sujet, au deuxième jour de sa visite en Algérie.

(Rédigé par Sophie Louet)