Gaza: Washington dit avoir la preuve que le Hamas utilise Al Chifa à des fins militaires

Crédit photo © Reuters

par Trevor Hunnicutt A BORD D'AIR FORCE ONE (Reuters) - La Maison blanche a déclaré mardi disposer de renseignements américains selon lesquels le Hamas utilise le principal hôpital de la bande de Gaza, l'hôpital Al Chifa, pour diriger ses opérations militaires et probablement pour stocker des armes, dénonçant des agissements qui constituent un crime de guerre. "Nous avons des informations qui confirment que le Hamas utilise cet hôpital spécifique à des fins de commandement et de contrôle", a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison blanche. S'exprimant devant des journalistes présents à bord de l'avion présidentiel Air Force One, John Kirby a déclaré que cela constituait "un crime de guerre". Les Etats-Unis disposent de renseignements selon lesquels le Hamas et le Djihad islamique, un autre groupe armé palestinien, utilisent certains hôpitaux de la bande de Gaza, dont Al Chifa, pour dissimuler leurs opérations militaires et détenir des otages, a-t-il ajouté. Ces renseignements proviennent de différentes méthodes de collecte, a indiqué le porte-parole, faisant savoir que l'administration du président américain Joe Biden avait déclassifié certains éléments afin de pouvoir en partager les conclusions avec les journalistes. John Kirby a souligné que les agissements du Hamas dans les hôpitaux n'amenuisaient pas la responsabilité d'Israël à protéger les civils, tout en admettant que cela rendait plus compliqués les efforts d'Israël pour éradiquer le Hamas. "Pour être clair, nous ne soutenons pas des frappes aériennes contre un hôpital", a-t-il dit. "Nous ne voulons pas voir d'échanges de tirs dans un hôpital où des innocents, des personnes impuissantes, des malades tentent simplement d'obtenir les soins médicaux qu'ils méritent". (Reportage Trevor Hunnicutt et Steve Holland; version française Jean Terzian)