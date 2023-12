Gaza : Violents combats entre l'armée israélienne et le Hamas

Crédit photo © Reuters

par Bassam Masoud et IbraheemAbu Mustafa GAZA (Reuters) - L'armée israélienne a bombardé la principale ville du sud de la bande de Gaza, décrivant les combats comme étant les plus intenses depuis le début de son opération terrestre il y a cinq semaines. Israël a indiqué que ses forces avaient atteint mardi le centre de Khan Younès, ajoutant qu'elles encerclaient également la ville. Les brigades Al Qassam, la branche armée du Hamas, ont dit que ses combattants prenaient part à de violents affrontements avec les soldats israéliens. "Il s'agit de la journée la plus intense depuis le début de notre opération terrestre", a déclaré le général Yaron Finkelman, à la tête du commandement Sud des Forces de défense israéliennes, dans un communiqué. Les forces israéliennes combattaient également à Djabalia, un important camp de réfugiés et un bastion du Hamas situé dans le nord de l'enclave palestinienne, ainsi que dans un quartier de l'est de la ville de Gaza, a précisé Yaron Finkelman. Des responsables de la santé de Gaza ont indiqué que de nombreux civils avaient été tués dans une frappe israélienne contre des maisons à Deir al Balah, au nord de Khan Younès. Eyad al Djabri, directeur de l'hôpital Chouhada Al Aksa de Deir al Balah, a déclaré à Reuters qu'au moins 45 personnes avaient été tuées. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ce bilan. Israël a juré de détruire le Hamas en représailles à l'attaque du groupe le 7 octobre dans le sud d'Israël qui a fait 1.200 morts tandis que 240 personnes ont été enlevées pour être retenues en otage dans la bande de Gaza. Le Hamas a affirmé mardi qu'au moins 16.248 personnes, dont 7.112 enfants et 4.885 femmes, avaient été tuées à Gaza depuis le 7 octobre. Des milliers de personnes sont portées disparues. Ces chiffres n'ont pas été immédiatement confirmés par le ministère de la Santé de Gaza. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté mercredi que deux adolescents palestiniens avaient été tués par des tirs israéliens à Toubas, en Cisjordanie. (Avec la contribution des bureaux de Reuters, rédigé par Cynthia Osterman; version française Camille Raynaud)