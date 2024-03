Gaza: Une tour emblématique de Rafah visée par Israël

LE CAIRE/RAFAH, bande de Gaza (Reuters) - Israël a frappé samedi l'un des plus grands immeubles résidentiels de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où l'on redoute toujours une offensive terrestre de Tsahal. Le bâtiment de 12 étages, situé à quelque 500 mètres de la frontière avec l'Egypte, a été endommagé mais aucune victime n'a été signalée par les résidents. L'un des 300 habitants de la tour a déclaré à Reuters que les forces israéliennes leur avaient donné 30 minutes pour évacuer les lieux pendant la nuit. "Les gens ont été pris de court, ils ont dévalé les escaliers, certains sont tombés, c'était la panique. Les gens ont laissé leurs affaires et leur argent", a témoigné Mohammad Al Nabris. A lire aussi... Plus d'un million de Palestiniens chassés par les combats plus au nord dans la bande de Gaza se sont réfugiés à Rafah. L'offensive lancée par Israël dans l'enclave côtière en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, qui a fait 1.200 morts, a coûté la vie à plus de 31.000 Palestiniens selon le ministère de la Santé de Gaza et provoque une grave crise humanitaire. Le porte-parole du ministère gazaoui de la Santé, Achraf al Qidra, a déclaré que trois enfants étaient morts de déshydratation et malnutrition dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital Al Chifa, dans le nord de la bande de Gaza. Selon lui, 23 Palestiniens au total sont morts de causes similaires en près de dix jours. "Cette guerre brutale a brisé tout sentiment d'humanité partagé", a déploré samedi la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric, en appelant à l'arrêt des hostilités. Les négociations pour conclure une trêve en échange de la libération des otages israéliens encore détenus par le Hamas sont au point mort et laissent peu d'espoir d'une trêve avant le début du ramadan dimanche. Une source du Hamas a jugé peu probable que les négociateurs du Hamas, qui ont quitté jeudi Le Caire, repartent ce week-end dans la capitale égyptienne où des pourparlers ont débuté dimanche dernier avec les médiateurs, sans la participation des Israéliens. (Avec la contribution de Noele Illiene, Gabrielle Tétrault-Farber, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)