Gaza: Une Israélienne tuée dans une fusillade attribuée à un Palestinien - armée israélienne

Gaza: Une Israélienne tuée dans une fusillade attribuée à un Palestinien - armée israélienne













Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Une femme a été tuée lundi près de la ville d'Hébron en Cisjordanie occupée dans une fusillade attribuée à un Palestinien, selon l'armée israélienne. Les services ambulanciers israéliens ont indiqué qu'un homme avait également été sérieusement blessé dans l'incident et transféré vers un hôpital et qu'un enfant de six ans était "miraculeusement indemne". L'armée a indiqué dans un communiqué avoir mis en place des barrages routiers et chercher des suspects. Le coup de feu provenait d'un véhicule en mouvement, selon l'armée israélienne. Un porte-parole du Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a salué l'attaque et déclaré qu'il s'agissait d'une réponse aux assauts israéliens en cours contre les Palestiniens. Les violences en Cisjordanie se sont accrues en un an avec la multiplication de raids israéliens, d'attaques menées par des Palestiniens et d'assauts lancés par des colons israéliens sur des villages palestiniens. Les pourparlers menés sous l'égide des Etats-Unis ont échoué en 2014 et rien ne montre que le dialogue reprendra alors qu'Israël maintient une présence militaire sur des millions de Palestiniens et continue d'étendre ses colonies en Cisjordanie, une action que de nombreux pays considère comme illégale. Les Palestiniens veulent établir un Etat indépendant en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza, des territoires occupés par Israël depuis 1967. (Reportage par Henriette Chacar et Nidal al-Mughrabi; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)