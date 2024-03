Gaza : Une centaine de Palestiniens tués par des tirs israéliens

Gaza : Une centaine de Palestiniens tués par des tirs israéliens













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Les forces israéliennes ont ouvert le feu jeudi sur des Palestiniens qui attendaient une distribution d'aide humanitaire près de la ville de Gaza, faisant 104 morts et 280 blessés, selon les autorités saintaires de la bande de Gaza. Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que plusieurs dizaines de personnes avaient été blessées dans une bousculade à l'arrivée de camions d'aide humanitaire dans le nord de Gaza. Une source israélienne a précisé que des soldats israéliens avaient tiré sur "plusieurs personnes" qu'ils considéraient comme une menace. Le bureau du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné "un massacre mené par l'armée d'occupation d'Israël ce matin contre des personnes qui attendaient les camions d'aide au carrefour de Nabulsi", à l'ouest de la ville de Gaza (Nord). A lire aussi... Les équipes médicales de l'hôpital Al-Shifa n'ont pu faire face à l'afflux de blessés et à la gravité des blessures, a dit le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf al-Qidra. Le responsable de l'hôpital Kamal Adwan à Gaza, Hussam Abou Safieya, a précisé avoir pris en charge dix corps et des dizaines de blessés. "On ne connaît pas le nombre de personnes admises dans les autres hôpitaux", a-t-il déclaré à Reuters. Au moins 30.035 personnes ont été tuées et 70.457 autres blessées dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive militaire israélienne, a déclaré jeudi le ministre de la Santé de l'enclave palestinienne. Le Hamas a averti dans un communiqué que ces attaques pourraient mettre à mal les négociations sur un accord de cessez-le-feu avec Israël, qui ne doivent pas se dérouler "au prix du sang versé par notre peuple." (Reportage de Nidal Al-Mughrabi au Caire, Dan Williams à Jérusalem; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)