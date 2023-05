Gaza: Un commandant du Djihad islamique tué par l'armée israélienne

GAZA (Reuters) - Les forces aériennes israéliennes ont tué à Gaza jeudi matin Ali Ghali, le chef de l'unité de tirs de roquette du Djihad islamique, dans le cadre d'une opération qui a aussi fait 25 morts dont des enfants et des femmes cette semaine. Ces attaques interviennent à l'heure où l'Egypte doit accueillir au Caire jeudi le haut responsable du Djihad islamique, Mohammed al-Hindi, dans le cadre des négociations pour mettre fin aux affrontements, ont indiqué à Reuters deux dirigeants du Djihad islamique et des diplomates étrangers. Ali Ghali est le quatrième dirigeant du Djihad islamique tué depuis qu'Israël a débuté mardi matin ses attaques contre Gaza. Au moins cinq femmes et cinq enfants ont également été tués dans ces attaques. L'armée israélienne affirme qu'Ali Ghali a aidé à superviser des lancements de roquettes dirigés vers Israël ces derniers jours, ainsi que lors des précédents affrontements. Le Djihad islamique palestinien est un groupe soutenu par l'Iran et allié du Hamas, qui dirige Gaza. L'armée israélienne a annoncé avoir attaqué 158 cibles à Gaza. Elle a ajouté que 523 roquettes avaient été lancées vers Israël cette semaine. Après plus d'un an de violences qui ont fait plus de 100 morts côté palestinien et au moins 19 morts israéliens et étrangers, la communauté internationale a répété les appels au cessez-le-feu. Les ministres égyptien et jordanien des Affaires étrangères doivent rencontrer jeudi leurs homologues français et allemand à Berlin. (Reportage par Ali Sawafta, Nidal al-Mughrabi et HenrietteChacar; version française Jean Terzian et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)