Gaza : Un centre de l'Onu visé dans l'offensive israélienne à Khan Younès

Gaza : Un centre de l'Onu visé dans l'offensive israélienne à Khan Younès













Crédit photo © Reuters

par Nidal al-Mughrabi, Fadi Shana et Dan Williams GAZA/JERUSALEM (Reuters) - Un centre de formation des Nations unies a été touché mercredi dans l'offensive israélienne menée à Khan Younès, la principale ville du sud de la bande de Gaza, a déclaré un haut responsable des secours de l'Onu, faisant état de neuf morts. Le centre, géré par l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), accueille des dizaines de milliers de Gazaouis ayant fui leur domicile face à l'assaut israélien sur l'enclave palestinienne. "Deux obus de chars d'assaut ont frappé un bâtiment abritant 800 personnes - on dénombre 9 morts et 75 blessés", a déclaré Thomas White, le directeur des affaires de l'UNRWA à Gaza, sur X (anciennement Twitter). "Les combats s'intensifient à Khan Younès (...) Le centre de formation de l'UNRWA abritant 10.000 personnes déplacées vient d'être touché - les bâtiments sont en flammes et les victimes sont nombreuses", avait-il écrit auparavant sur X. Après avoir visé le nord de la bande de Gaza, l'offensive d'Israël dans l'enclave palestinienne - destinée à détruire le Hamas après son attaque meurtrière dans le sud de l'Etat hébreu le 7 octobre - se concentre sur Khan Younès, au Sud, et particulièrement sur l'ouest de la ville, qui abrite le centre de l'URNRWA ainsi que les hôpitaux Nasser et Al-Amal. Interrogée sur l'incendie touchant le centre de l'UNRWA, l'armée israélienne a déclaré que la zone au sens large était une base importante des militants du Hamas. "Le démantèlement du cadre militaire du Hamas dans l'ouest de Khan Younès est au cœur de la logique de l'opération", a-t-elle ajouté. "L'occupation isole les hôpitaux de Khan Younès et commet des massacres dans la partie ouest de la ville", a déclaré dans un communiqué le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf Al-Qidra. Le Croissant-Rouge palestinien, qui gère l'hôpital Al-Amal, a indiqué que les troupes israéliennes avaient bloqué son personnel à l'intérieur et imposé un couvre-feu dans la zone. Mardi, des sources ont indiqué à Reuters que le Hamas et Israël négociaient un cessez-le-feu d'un mois pour permettre de libérer otages israéliens et prisonniers palestiniens. Mais cette perspective semblait s'éloigner mercredi. "Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Dans le passé, il y a eu des pauses à des fins humanitaires. Le Hamas n'a pas respecté cet accord", a déclaré la porte-parole du gouvernement israélien Ilana Stein. "Israël ne renoncera pas à la destruction du Hamas, au retour de tous les otages, et il n'y aura aucune menace pour la sécurité d'Israël en provenance de Gaza", a-t-elle ajouté. (Reportage Nidal al-Mughrabi à Doha, Bassam Masoud à Gaza, Mohamed Ahmed Hassan au Caire, Dan Williams, Ari Rabinovitch, Maayan Lubell et Kate Holton à Jérusalem, Jonathan Landay, Simon Lewis et Jeff Mason à Washington ; rédigé par Cynthia Osterman et Kevin Liffey ; Blandine Hénault pour la version française, édité par Zhifan Liu)