Gaza : Sept otages tués par les bombardements israéliens, selon le Hamas

Gaza : Sept otages tués par les bombardements israéliens, selon le Hamas













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Sept otages détenus dans la bande de Gaza ont été tués dans les bombardements israéliens, a déclaré vendredi Abou Oubaïda, porte-parole de la branche armée du Hamas, les Brigades Al-Qassam. On ignore quand ces sept personnes sont décédées. Les Brigades Al-Qassam indiquent que le nombre d'otages tués en raison des opérations militaires israéliennes à Gaza est désormais supérieur à 70, a ajouté Abou Oubaïda dans une déclaration sur Telegram. Quelque 250 personnes ont été enlevées lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, selon des chiffres officiels israéliens. Une centaine d'entre elles ont été libérées en novembre dernier à la faveur d'une trêve d'une semaine, en échange de l'élargissement par Israël de quelque 240 prisonniers palestiniens. (Reportage Yomna Ehab et Enas Alashra, version française Dimitri Rhodes, édité par Sophie Louet)