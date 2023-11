Gaza : Reprise des évacuations vers l'Egypte par le point de passage de Rafah

Gaza : Reprise des évacuations vers l'Egypte par le point de passage de Rafah













LE CAIRE, 9 novembre (Reuters) - Les évacuations de la bande de Gaza vers l'Egypte ont repris jeudi, après avoir été suspendues pendant un jour, ont déclaré des sources médicales et de sécurité. Le poste-frontière de Rafah, point de passage qui relie la bande de Gaza à l'Egypte, avait été fermé mercredi en raison de ce que le département d'Etat américain a présenté comme un problème de sécurité. Plusieurs dizaines de personnes détentrices d'un passeport étranger et 12 blessés ont franchi la frontière jeudi, ont indiqué des sources médicales et de sécurité. Les évacuations par le point de passage de Rafah ont débuté au début du mois de novembre après qu'un accord international a permis de laisser partir les personnes détentrices d'un passeport étranger et leurs ayants droit ainsi que certains Gazaouis blessés. Le poste frontalier de Rafah est aussi le seul point de passage par lequel l'aide humanitaire peut être acheminée à Gaza. Quelque 106 camions transportant de la nourriture, des médicaments et de l'eau sont entrés mercredi dans Gaza, selon les Nations unies. (Reportage Yusri Mohamed et Mohamed Ahmed Hassan, rédigé par Aidan Lewis; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)