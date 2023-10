Gaza : Peu d'attentes avant le sommet sur la paix en Égypte

(Reuters) - L'Égypte organise samedi un sommet sur la crise dans la bande de Gaza alors que les craintes d'un élargissement du conflit s'accentuent mais l'absence d'un haut-dignitaire américain et d'autres dirigeants limite les attentes. Le sommet de la paix du Caire, organisé à la hâte en plein conflit entre Israël et le Hamas, réunira plusieurs chefs d'État et de gouvernement arabes et européens ou leurs ministres des Affaires étrangères. Israël prépare un assaut terrestre sur la bande de Gaza après l'attaque du Hamas, le 7 octobre, qui a fait 1.400 morts. Plus de 4.100 Palestiniens ont été tués lors de la contre-offensive israélienne, alors que la crise humanitaire s'aggrave dans l'enclave palestinienne soumise à un blocus total. À 13h00 GMT, on ignorait encore qui représenterait les États-Unis ou si la Chine et la Russie seraient présentes. L'Égypte n'a pas dit grand-chose sur les objectifs de la réunion, au-delà d'une déclaration de la présidence le 15 octobre indiquant que le sommet couvrirait les récentes évolutions de la crise dans la bande de Gaza et l'avenir de la question palestinienne. "Jusqu'à présent, il n'y a pas de vue d'ensemble précise des participants. Beaucoup de choses sont encore en suspens", a déclaré une source européenne. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Rishi Sunak n'y seront pas, tandis que le président français Emmanuel Macron n'a pas confirmé sa présence. Selon une source diplomatique française, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna participera à la conférence. Les pays arabes ont exprimé leur colère face au bombardement et au siège sans précédent de la bande de Gaza par Israël, où vivent 2,3 millions de personnes. Les pays européens ont peiné à trouver une ligne commune, au-delà de la condamnation de l'attaque du Hamas. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré mercredi que les Égyptiens rejetteraient le déplacement forcé de Palestiniens dans le Sinaï, et que toute initiative de ce type transformerait la péninsule égyptienne en une base pour des attaques contre Israël. Le sommet devrait être ouvert par le président égyptien à 07h00 GMT samedi. (Reportage par les bureaux de Reuters; rédigé par William Maclean; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)