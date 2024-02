Gaza : Nouvelles frappes aériennes et arrestations à l'hôpital Nasser de Khan Younès

par Nidal al-Mughrabi et Maayan Lubell LE CAIRE/JÉRUSALEM (Reuters) - Les forces israéliennes ont procédé à une centaine d'arrestations à l'hôpital Nasser de Khan Younès, le plus grand de la bande de Gaza, ont déclaré des responsables locaux et l'armée samedi, tandis que les frappes aériennes se poursuivent. L'armée, qui est entrée dans jeudi dans l'hôpital pour rechercher des combattants, dit y avoir trouvé des armes et tué des hommes armés près de l'établissement de santé. "Les forces d'occupation ont arrêté un grand nombre de membres du personnel médical à l'intérieur du complexe Nasser, qu'elles ont transformé en base militaire", a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf al-Qidra. A lire aussi... Le Hamas a nié les accusations selon lesquelles ses combattants utilisent des installations médicales pour se couvrir. Au moins deux otages israéliens libérés ont déclaré avoir été détenus à Nasser. Environ 10.000 personnes ont cherché refuge à l'hôpital en début de semaine, mais beaucoup ont quitté les lieux soit en prévision du raid israélien, soit en raison des ordres d'évacuation, a ajouté le ministère de la Santé de Gaza. Plus au sud, à Rafah, où plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont trouvé refuge, le froid hivernal s'est ajouté à des conditions déjà désastreuses. Le projet de prise d'assaut de Rafah a suscité l'inquiétude de la communauté internationale, qui craint qu'une telle action n'aggrave considérablement la crise humanitaire à Gaza. Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a reproché à Israël l'absence de progrès dans la conclusion d'un accord de cessez-le-feu à Gaza, a rapporté le mouvement dans un communiqué samedi. Ismaïl Haniyeh a ajouté que le Hamas n'accepterait rien de moins qu'une cessation complète des hostilités, le retrait israélien de Gaza et "la levée du siège injuste", ainsi que la libération des prisonniers palestiniens qui purgent de longues peines dans les prisons israéliennes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis une "victoire totale" sur le Hamas, mais il a ajouté mercredi qu'une certaine souplesse dans la position du groupe pourrait faire avancer les négociations en vue d'un accord sur la libération des otages. L'offensive aérienne et terrestre d'Israël a dévasté une grande partie de la bande de Gaza et forcé la quasi-totalité de ses habitants à quitter leur domicile. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, 28.858 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées depuis l'assaut du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a fait 1.200 morts et 253 otages. Au moins 83 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes dans la bande de Gaza depuis vendredi, selon les autorités sanitaires, dont une personne samedi à Rafah, une zone qui borde l'Égypte et qu'Israël qualifie de dernier bastion du Hamas. De l'autre côté de la frontière, les sirènes d'alerte aérienne avertissant de l'arrivée de roquettes ont retenti samedi dans la ville d'Ashkelon, dans le sud d'Israël. (Reportage Nidal al-Mughrabi au Caire et Maayan Lubell à Jérusalem ; version française Kate Entringer)