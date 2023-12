Gaza-Libération de l'otage franco-israélienne Mia Schem-armée israélienne

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'otage franco-israélienne Mia Schem, qui était détenue par le Hamas dans la bande de Gaza, a été libérée, a annoncé jeudi l'armée israélienne. La jeune femme a été libérée au côté d'une autre femme, également otage, dans le cadre de l'accord de trêve conclu entre le Hamas et Israël. "Les deux otages sont actuellement en territoire israélien, les deux otages sont sains et saufs", a indiqué le colonel Olivier Rafowicz, porte-parole de l'armée israélienne sur BFMTV. Mia Schem avait été enlevée par le Hamas lors de l'attaque meurtrière du groupe islamiste palestinien le 7 octobre dans le sud d'Israël. (Bureaux de Reuters, Blandine Hénault pour la version française avec la contribution de Nicolas Delame)