Gaza : Les obstacles à un accord sur les otages sont "mineurs" selon le Qatar

Gaza : Les obstacles à un accord sur les otages sont "mineurs" selon le Qatar













(Actualisé avec ambassadeur d'Israël à Washington) DOHA, 19 novembre (Reuters) - Le Premier ministre du Qatar s'est déclaré dimanche plus confiant dans la conclusion d'un accord sur des libérations d'otages israéliens aux mains du Hamas, qualifiant les obstacles subsistants de "très mineurs". "Les défis pour un accord sont pratiques et logistiques", a déclaré Cheikh Mohamed ben Abdoulrahman al Thani lors d'une conférence de presse avec le porte-parole de la diplomatie européenne Josep Borrell. "L'accord a connu des hauts et des bas au cours de ces dernières semaines. Mais (...) je suis maintenant plus confiant dans le fait que nous sommes suffisamment près de la conclusion", a dit le chef du gouvernement qatari. "Les efforts se poursuivent (...) et nous communiquons avec les deux parties, que ce soit avec les Israéliens ou avec le Hamas, et nous constatons que de bons progrès ont été enregistrés ces tout derniers jours", a-t-il ajouté. Dans une interview à la chaîne américaine ABC, l'ambassadeur d'Israël à Washington, Michael Herzog, a dit espérer pouvoir parvenir à un accord "dans les jours qui viennent". Le Washington Post a rapporté samedi qu'Israël, les Etats-Unis et le Hamas étaient parvenus à un accord de principe visant à libérer des dizaines de femmes et d'enfants retenus en otage à Gaza en échange d'une pause de cinq jours dans les combats, ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et la Maison blanche ont démenti. (Reportage Andrew Gray, rédigé par Aziz El Yaakoubi, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)