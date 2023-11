Gaza: Les évacuations vers l'Egypte par le point de passage de Rafah vont reprendre

GAZA/LE CAIRE (Reuters) - Les autorités frontalières de Gaza ont déclaré lundi que les Égyptiens et les détenteurs de passeport étranger figurant déjà sur des listes préapprouvées seront autorisés à entrer en Égypte par le point de passage de Rafah alors que les évacuations ont été suspendues durant deux jours. Le seul point d'entrée dans la bande de Gaza qui ne soit pas contrôlé par Israël a été ouvert mercredi aux ressortissants étrangers et leurs ayants droit, ainsi qu'aux blessés de la bande de Gaza. Toutefois, les évacuations ont été suspendues samedi après une attaque israélienne la veille sur une ambulance à Gaza qui transportait des blessés et le flux de camions transportant de l'aide humanitaire via Rafaha ralenti, selon des sources égyptiennes. Trois sources de sécurité égyptiennes ont déclaré que l'Égypte cherchait à obtenir des garanties quant à la sécurité des ambulances utilisées pour les évacuations, y compris des escortes du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). L'Égypte cherche également à augmenter la quantité d'aide entrant dans la bande de Gaza, y compris le carburant, ont dit deux sources de sécurité, ce qu'Israël a jusqu'à présent refusé. "Tout effort visant à acheminer des convois d'ambulances transportant des blessés vers le point de passage de Rafah doit être accompagné par des véhicules du CICR et de l'Onu afin de les protéger et d'éviter qu'ils ne soient bombardés comme cela s'est produit avec le dernier convoi", a déclaré le bureau des médias de Gaza contrôlé par le Hamas. Plusieurs centaines d'étrangers et de Palestiniens gravement blessés ont été évacués depuis le 1er novembre de la bande de Gaza vers l'Egypte, selon les listes approuvées par les autorités égyptiennes et israéliennes. Les autorités gazaouies ont rapporté lundi que l'Egypte interdirait aux personnes ne figurant pas sur l'une de ces listes d'entrer sur son territoire. (Reportage Nidal Al-Mughrabi à Gaza, Ahmed Mohamed Hassan au Caire, Yusri Mohamed à Ismaïlia, rédigé par Nafisa Eltahir ; version française Kate Entringer)