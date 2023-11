Gaza: Les évacuations suspendues après l'attaque israélienne sur une ambulance, selon des sources égyptiennes

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Les évacuations de blessés gazaouis et de détenteurs de passeport étranger à travers le point de passage de Rafah vers l'Egypte ont été suspendus depuis samedi, deux sources égyptiennes de sécurité et une source médicale ont annoncé à Reuters. Un des deux sources de sécurité et la source médicale ont annoncé que les évacuations ont été suspendues depuis l'attaque israélienne vendredi sur une ambulance à Gaza qui transportait des blessés. Le point de passage de Rafah est la seule porte de sortie depuis Gaza qui n'est pas contrôlée par Israël. Les camions humanitaires pouvaient toujours circuler, ont déclaré deux sources. (Reportage de Yusri Mohamed et Ahmed Mohamed Hassan)