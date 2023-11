Gaza : Les évacuations suspendues après l'attaque israélienne sur une ambulance

(Actualisé avec détails) LE CAIRE, 5 novembre (Reuters) - Les évacuations de blessés gazaouis et de détenteurs de passeport étranger à travers le point de passage de Rafah vers l'Egypte ont été suspendus depuis samedi, ont annoncé dimanche des sources officielles égyptiennes à Reuters mais des dirigeants américains, égyptiens et qataris affirmaient travailler sur une reprise de l'activité. Les évacuations ont été suspendues après l'attaque israélienne vendredi sur une ambulance à Gaza qui transportait des blessés. L'armée israélienne affirme que l'ambulance transportait des membres du Hamas, sans fournir de preuves. Le point de passage de Rafah est la seule porte de sortie depuis Gaza qui n'est pas contrôlée par Israël. Les camions humanitaires pouvaient toujours circuler, ont déclaré deux sources. "Nous pensons qu'il va ouvrir cet après-midi", a annoncé un membre du Département d'Etat américain sous couvert d'anonymat. Les évacuations ont commencé vendredi après qu'un accord international a permis de laisser partir les personnes détentrices d'un passeport étranger et leurs ayants droit ainsi que certains Gazaouis blessés. Dimanche, les autorités de Gaza n'ont pas publié de liste de détenteurs de passeport étranger autorisés à quitter l'enclave, contrairement aux jours précédents. Des centaines de ressortissants étrangers ont pu être évacués en coordination avec leur pays d'origine, tandis que plusieurs dizaines de Gazaouis blessés ont pu être envoyés dans le Sinaï pour recevoir des soins médicaux. Un dirigeant égyptien a déclaré que la partie égyptienne du point de passage était ouverte pour les évacués mais que les traversées étaient suspendues à cause des bombardements à Gaza. L'Egypte fait des "efforts" pour que l'activité reprenne, a-t-il ajouté. Le Qatar, qui joue un rôle prépondérant dans la libération des otages et l'acheminement de l'aide humanitaire, a également annoncé travailler en ce sens. "Nous exhortons toutes les parties, mais notamment l'armée occupante, à assurer que les routes soient sécurisées et que les accords conclus soient respectés", a annoncé Majel Al Ansar, porte-parole du ministère qatarien des Affaires étrangères. L'attaque israélienne sur l'ambulance a fait l'objet de condamnations de la part de l'Onu et des agences humanitaires opérant à Gaza. (Reportage de Yusri Mohamed et Ahmed Mohamed Hassan)