Gaza : Les Etats-Unis appellent désormais l'Onu à soutenir un cessez-le-feu "immédiat"

Crédit photo © Reuters

par Michelle Nichols NATIONS UNIES (Reuters) - Les Etats-Unis ont modifié mardi les termes d'un projet de résolution présenté au Conseil de sécurité des Nations unies, apportant leur soutien à "un cessez-le-feu immédiat d'environ six semaines à Gaza ainsi que la libération de tous les otages", selon le texte que Reuters a pu consulter. Cette nouvelle version du texte, la troisième depuis que les Etats-Unis l'ont présenté il y a deux semaines, reflète les propos de la vice-présidente américaine Kamala Harris, qui a reproché dimanche à Israël de ne pas en faire suffisamment pour atténuer la "catastrophe humanitaire" dans la bande de Gaza. Les Etats-Unis, qui ont opposé par trois fois leur veto à un projet de résolution des Quinze sur une trêve à Gaza depuis le début de l'offensive lancée le 7 octobre dernier par Israël en représailles aux attaques du Hamas sur son territoire, sont en faveur d'un cessez-le-feu temporaire conditionné à la libération totale des otages. A lire aussi... Washington a accru la pression sur Israël afin de permettre l'acheminement de davantage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza où, selon un haut responsable du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), un quart de la population serait proche de la famine. Les Etats-Unis ont indiqué avoir l'intention de favoriser les négociations et qu'ils ne précipiteraient pas un vote. Pour être adoptée, une résolution doit recueillir au moins neuf voix sur les quinze des membres du Conseil et ne pas faire l'objet d'un veto de la part de la Grande-Bretagne, de la Chine, de la France, de la Russie ou des États-Unis, les cinq membres permanents. (version française Camille Raynaud)