Gaza : Les corps d'une fillette et d'ambulanciers pris sous le feu israélien récupérés

(Reuters) - Le corps d'une fillette palestinienne de 6 ans qui avait supplié pendant des heures les secours de la sauver après avoir été prise avec sa famille sous le feu de soldats israéliens dans la bande de Gaza a été retrouvé samedi par des proches, douze jours après l'incident. Les corps de cinq autres membres de la famille de la petite Hind Rajab, tués dans leur voiture dans la ville de Gaza, et ceux de deux ambulanciers qui étaient partis à leur secours ont également été récupérés. Le Croissant-Rouge palestinien a accusé l'armée israélienne d'avoir délibérément ciblé l'ambulance qu'elle avait envoyé sur place après avoir passé trois heures au téléphone avec Hind Rajab, qui implorait de l'aide alors que le son de tirs nourris résonnait derrière elle. "Les forces d'occupation (israéliennes) ont délibérément ciblé l'équipe du Croissant-Rouge malgré une coordination préalable pour permettre à l'ambulance d'arriver sur le site pour secourir Hind", a indiqué l'organisation dans un communiqué. L'armée israélienne n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters à ce sujet. Les proches de Hind Rajab ont retrouvé son corps ainsi que ceux de son oncle, de sa tante et de leurs trois enfants dans leur voiture immobilisée près d'un rond-point du quartier de Tel al Hawa, dans la ville de Gaza, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Selon un autre oncle de Hind, Sameh Hamadeh, la voiture était criblée de balles. La tragédie avait été rendue publique grâce à des extraits déchirants de la conversation téléphonique entre la petite Hind et les secouristes il y a 12 jours. Elle illustre les conditions de vie impossibles des civils palestiniens à Gaza, au moment où Israël dit se préparer à étendre son offensive au secteur de Rafah, où la plus grande partie de la population de l'enclave a trouvé refuge. (Reportage d'Ali Sawafta, Nidal al-Mughrabi et Henriette Chacar, version française Tangi Salaün)