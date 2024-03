Gaza : Le Hamas quitte le Caire, les pourparlers se poursuivent

LE CAIRE, 7 mars (Reuters) - La délégation du Hamas participant aux pourparlers du Caire sur un cessez-le-feu à Gaza a quitté la capitale égyptienne mais les discussions vont se poursuivre jusqu'à la conclusion d'un accord avec Israël, a déclaré jeudi le groupe palestinien dans un communiqué. Des négociations ont débuté dimanche au Caire entre le Hamas et les médiateurs égyptiens et qataris, sans la participation d'Israël, dans l'espoir de parvenir à un accord de trêve avant le début du mois de ramadan, dimanche ou lundi. (Nidal al Mughrabi, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)