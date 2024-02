Gaza : Le Hamas confirme réception de médicaments pour les otages, dit le Qatar

20 février (Reuters) - Le Hamas palestinien a confirmé avoir reçu une livraison de médicaments dans le cadre de négociations menées par le Qatar et la France et va commencer à les distribuer aux otages détenus dans la bande de Gaza, a fait savoir mardi le ministère qatari des Affaires étrangères dans un communiqué. Paris a annoncé le mois dernier la conclusion d'un accord pour faire parvenir une aide médicale qualifiée de "vitale" à 45 otages atteints de maladies chroniques ou lourdes. (Reportage Muhammad Al Gebaly et Adam Makary au Caire; version française Jean Terzian)