Gaza: Le Conseil de sécurité de l'Onu appelle à des pauses humanitaires

Gaza: Le Conseil de sécurité de l'Onu appelle à des pauses humanitaires













Crédit photo © Reuters

par Michelle Nichols NATIONS UNIES (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé mercredi une résolution appelant à des pauses urgentes et prolongées dans les combats dans la bande de Gaza, cela pendant "un nombre de jours suffisant", afin de permettre l'acheminement d'aides humanitaires dans l'enclave assiégée par l'armée israélienne. Ce vote met fin à une impasse entre les 15 membres du Conseil, après l'échec de quatre projets de résolution présentés le mois dernier, pour adopter un texte appelant aussi à la libération immédiate et sans conditions de tous les otages détenus par le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre. Les Etats-Unis, la Russie et la Grande-Bretagne, qui disposent d'un droit de veto en tant que membres permanents du Conseil, se sont abstenus lors du vote sur le projet de résolution soumis par Malte. Les 12 autres membres ont voté en faveur. Une tentative de dernière minute de la Russie pour modifier le texte, afin d'inclure un appel à une trêve humanitaire immédiate devant mener à un cessez-le-feu, a échoué. L'impasse constatée ces dernières semaines au Conseil de sécurité était principalement liée à la rhétorique s'agissant des combats - appeler à une pause ou à un cessez-le-feu, alors qu'une pause est traditionnellement considérée comme moins formelle et plus courte qu'un cessez-le-feu. Washington a soutenu le principe de pauses, alors que Moscou a poussé pour un cessez-le-feu. Par ailleurs, le texte approuvé mercredi ne condamne pas les agissements du Hamas, un point de contentieux pour les Etats-Unis, allié de longue date d'Israël, et la Grande-Bretagne. Le Conseil de sécurité appelle dans le document à "des pauses humanitaires urgentes et prolongées, et à des couloirs à travers la bande de Gaza, pour un nombre suffisant de jours pour permettre (...) un accès humanitaire complet, rapide, sûr et sans entrave". La résolution demande aussi le respect du droit international, en particulier pour la protection des civils dont les enfants. Elle appelle toutes les parties prenantes à ne pas priver les civils de Gaza des services essentiels et de l'aide humanitaire nécessaire à leur survie. Deux textes présentés le mois dernier par la Russie ont échoué à obtenir un nombre de soutiens suffisant. Les Etats-Unis ont opposé leur veto à un projet de résolution rédigé par le Brésil, tandis que la Russie et la Chine ont mis leur veto à un texte américain. Face à cette impasse au Conseil de sécurité, l'Assemblée générale de l'Onu a approuvé le 28 octobre un texte soumis par des pays arabes appelant à une trêve humanitaire immédiate et à un accès sans entrave de l'aide dans la bande de Gaza. (Reportage Michelle Nichols; version française Jean Terzian)