Gaza: Le chef de la diplomatie européenne accuse Israël de violer le droit international avec le blocus

Crédit photo © Reuters

par Andrew Gray BRUXELLES (Reuters) - Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a accusé mardi le gouvernement israélien de violer le droit international en imposant un blocus total de l'enclave palestinienne de Gaza en réponse à l'attaque sanglante menée par les combattants du Hamas en Israël ce week-end. S'exprimant à l'issue d'une réunion en urgence des ministres des Affaires étrangères du bloc communautaire à propos de cette crise, il a indiqué aussi qu'une "écrasante majorité" de ministres étaient favorables au maintien de l'aide versée à l'Autorité palestinienne, qui gouverne la Cisjordanie. Ces commentaires interviennent après un tollé provoqué lundi par l'annonce de la suspension de cette aide, effectuée par le commissaire européen à l'Elargissement, le Hongrois Oliver Varhelyi, qui a ensuite été démentie. La France, notamment, a exprimé son opposition au gel de l'aide. Josep Borrell avait convié les ministres israélien et palestinien des Affaires étrangères à participer par visioconférence à la réunion, organisée à Oman où étaient déjà prévues des discussions avec le Conseil de coopération du Golfe. Mais, selon des représentants, le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen a refusé de prendre part à une réunion lors de laquelle le ministre palestinien Riyad al Maliki pourrait aussi s'exprimer. Aucun des deux ministres n'a finalement assisté à la réunion. S'il a répété que l'UE condamnait les attaques menées par le Hamas en Israël, qui ont fait plus de 1.000, des civils pour la plupart, Josep Borrell a toutefois souligné que la réponse israélienne devait respecter le droit humanitaire international. La décision d'imposer un blocus total à Gaza, où 900 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes menées depuis samedi, selon des représentants locaux, contrevient aux normes internationales, a-t-il dit. "Israël a le droit de se défendre mais cela doit être fait dans le respect du droit international, du droit humanitaire, et certaines décisions sont contraires au droit international", a déclaré Josep Borrell à des journalistes après la réunion. Il a cité le constat des Nations unies selon lequel "couper l'eau, l'électricité et la nourriture à une population civile massive est contraire au droit international". Israël a critiqué le communiqué de l'Onu, accusant celle-ci de ne pas dénoncer le Hamas comme "terroriste". Josep Borrell a affirmé que l'UE ne coopérait pas avec le Hamas, classé comme organisation terroriste par l'UE. Mais il a souligné qu'il était vital que Bruxelles continue de fournir de l'aide aux civils palestiniens via l'Autorité palestinienne. "Une punition collective contre tous les Palestiniens serait inéquitable et non-productive", a-t-il dit. L'UE se présente comme la principale source d'aide externe aux Palestiniens, avec, selon les données de la Commission européenne, quelque 283 millions d'euros versés l'an dernier à l'Autorité palestinienne et à l'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens et d'autres projets. L'annonce d'Oliver Varhelyi lundi a toutefois étalé au grand jour les divisions profondes au sein de l'UE, de longue date, à propos du conflit israélo-palestinien. Un porte-parole de la Commission a déclaré dans la journée qu'Oliver Varhelyi avait effectué cette annonce sans consulter ses pairs ni même la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Selon des diplomates, des gouvernements européens ont critiqué à huis clos cette annonce, alors que certains l'avaient déjà fait publiquement. La Commission a réagi en déclarant qu'elle allait examiner l'aide pour s'assurer qu'elle ne soit pas détournée par des "terroristes", mais que son versement se poursuivrait pendant cet examen. (Reportage Inti Landauro, Emma Pinedo, Andrew Gray et Thomas Escritt; version française Jean Terzian)