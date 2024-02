Gaza : Le chef de l'UNRWA n'a "aucune intention" de démissionner

BRUXELLES, 12 février (Reuters) - Philippe Lazzarini, chef de l'agence de l'Onu d'aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA), a déclaré lundi n'avoir "aucune intention de démissionner" après les accusations émises par Israël sur une implication de certains de ses employés dans l'attaque du Hamas palestinien le 7 octobre. L'UNRWA a ouvert une enquête sur ces soupçons et s'est séparé du personnel accusé d'implication dans l'attaque du Hamas. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a exigé fin janvier la démission de Philippe Lazzarini. Plusieurs pays donateurs ont suspendu leur financement de l'UNRWA. (Rédigé par Charlotte van Campenhout, Julia Payne, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)