Gaza : La ville de Rafah, "cocotte-minute" de désespoir, selon l'Onu

par Gabrielle Tétrault-Farber GENÈVE, 2 février (Reuters) - Le bureau humanitaire des Nations unies a exprimé vendredi son inquiétude face aux hostilités à Khan Younès qui ont forcé davantage de personnes à fuir vers Rafah, qualifiant cette ville frontalière à l'extrême sud de Gaza de "cocotte-minute de désespoir". Cet avertissement intervient alors qu'Israël s'apprête à poursuivre sa campagne de guerre contre Gaza plus au sud, près de la frontière égyptienne, où la plupart des habitants se sont réfugiés pour échapper à l'offensive israélienne. "Je tiens à souligner notre profonde préoccupation face à l'escalade des hostilités à Khan Younès, qui a entraîné une augmentation du nombre de personnes déplacées cherchant refuge à Rafah ces derniers jours", a déclaré Jens Laerke, porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires Plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza se sont réfugiés dans la zone, où ils vivent le plus souvent affamés et dans le froid, dans des abris de fortune et des bâtiments publics. "Rafah est une cocotte-minute de désespoir et nous craignons pour la suite", a déclaré Jens Laerke. Les résidents de Gaza ont fait état de frappes dans les zones situées autour des hôpitaux de Khan Younès et affirment que les forces israéliennes ont intensifié leurs attaques près de Rafah. "Khan Younès est également de plus en plus attaqué, et il est choquant d'entendre parler de combats violents à proximité des hôpitaux, mettant en danger la sécurité du personnel médical, des blessés et des malades, ainsi que des milliers de personnes déplacées à l'intérieur de la bande qui y cherchent refuge", a déclaré Jens Laerke. "Les agences s'efforcent en effet de réagir dans ces circonstances." Une analyse de l'imagerie satellite par les Nations Unies (Unosat) montre que 30% des bâtiments dans la bande de Gaza ont été détruits ou endommagés lors de l'offensive israélienne dans cette enclave densément peuplée. Depuis le 7 octobre, au moins 27.131 Palestiniens ont été tués et 66.287 ont été blessés par les frappes israéliennes sur Gaza, a déclaré vendredi le ministère de la Santé de Gaza dans un communiqué. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)