Gaza : La Russie appelle le Hamas à libérer les otages

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La Russie a exhorté vendredi le Hamas, dont il a reçu une délégation à Moscou, à libérer les otages qu'il retient dans la bande de Gaza, parmi lesquels trois ressortissants russes, depuis l'attaque du 7 octobre dernier contre Israël. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, s'est entretenu avec Abou Marzouk, membre du bureau politique du Hamas palestinien. "Au cours de l'échange, l'accent a été mis sur la confrontation en cours dans la zone de conflit israélo-palestinienne, avec en toile de fond la crise humanitaire dans la bande de Gaza qui a atteint des proportions catastrophiques", peut-on lire. "La partie russe a souligné la nécessité de libérer rapidement les civils capturés lors des attaques du 7 octobre 2023 et détenus par les factions palestiniennes, y compris trois citoyens russes". (Reportage Reuters ; version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)