Gaza : La France livre un fret médical d'une valeur d'un million d'euros en Egypte

Paris, (Reuters) - La France a procédé à la livraison d'un fret médical d'une valeur d'un million d'euros à destination des autorités égyptiennes pour soigner les blessés évacués de Gaza, a annoncé dimanche le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Composé de 8 tonnes de matériel médical, constitué avec le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, cet envoi humanitaire vise à répondre aux besoins exprimés par les autorités égyptiennes et à aider les hôpitaux égyptiens à soigner les blessés évacués de Gaza", a déclaré le Quai d'Orsay dans le communiqué. Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre, Israël a mené une opération militaire dans la bande de Gaza, promettant d'éliminer le groupe islamiste, tuant 29.692 Palestiniens, selon des responsables médicaux de l'enclave. (Reportage par Zhifan Liu)