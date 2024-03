Gaza : L'UE verse un premier montant de 50 mlns d'euros à l'UNRWA

Gaza : L'UE verse un premier montant de 50 mlns d'euros à l'UNRWA













BRUXELLES, 1er mars (Reuters) - L'Union européenne (UE) va effectuer un premier versement de 50 millions d'euros sur les 82 millions d'euros alloués en 2024 à l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), a annoncé vendredi la Commission européenne, soumettant à condition deux autres versements à l'agence onusienne, visée par des accusations d'implication présumée de certains de ses agents dans les attaques du Hamas le 7 octobre en Israël. La Commission indique dans un communiqué que l'UNRWA a accepté la mise en place d'un audit mené par des experts externes mandatés par l'UE pour évaluer "l'implication possible" de son personnel dans des activités terroristes. "A la suite de courriers avec l'UNRWA, qui confirme ses engagements, la Commission va distribuer une première tranche de 50 millions d'euros sur les 82 millions d'euros prévus pour l'UNRWA", indique le communiqué. "Les deuxième et troisième tranches de 16 millions d'euros seront versées en fonction de la mise en place de cet accord", ajoute la Commission. A lire aussi... L'agence onusienne est dans la tourmente depuis la révélation en janvier, sur la base d'informations israéliennes, de l'implication présumée de 12 de ses agents dans les attaques meurtrières du Hamas contre l'Etat hébreu. La Commission européenne a également annoncé une nouvelle aide supplémentaire de 68 millions d'euros destinée à la population palestinienne par l'intermédiaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. (Reportage Gabriela Baczynska et Andrew Gray ; version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)