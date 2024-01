Gaza: L'Onu fait état de traitements humiliants à l'égard de détenus palestiniens

Gaza: L'Onu fait état de traitements humiliants à l'égard de détenus palestiniens













Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - Un responsable de l'Onu a accusé vendredi Israël de traitements dégradants envers des Palestiniens détenus à Gaza, rapportant des témoignages d'hommes battus, les yeux bandés, pour certains libérés dans le froid avec une couche pour seul "vêtement". Ajith Sunghay, représentant du Haut-commissaire de l'Onu aux droits de l'homme dans les territoires palestiniens, a déclaré à des journalistes que des "milliers" de Palestiniens avaient ainsi été arrêtés depuis le lancement de l'offensive israélienne contre le Hamas, le 7 octobre dernier. Il a ajouté que l'Onu n'était pas en mesure de recenser le nombre exact de prisonniers aux mains de l'Etat hébreu. "Il y a des hommes qui ont été détenus durant 30 à 55 jours, en des lieux tenus secrets", a-t-il précisé en visioconférence depuis Gaza. Ceux qu'il a pu rencontrer à Gaza après leur libération parlent de violences, de coups. "Nous avons des témoignages d'hommes qui ont été libérés vêtus d'une couche, sans vêtements adéquats pour le temps froid", a-t-il dit. Prié d'en expliquer les raisons, Ajith Sunghay a répondu : "Nous ne savons pas exactement pourquoi on les a libérés et pourquoi on leur a mis des couches mais ils étaient visiblement choqués, ébranlés quand je les ai rencontrés". Les forces armées israéliennes et le gouvernement israélien n'était pas disponibles dans l'immédiat pour commenter ces déclarations. Un porte-parole de l'armée israélienne a récemment déclaré que les prisonniers étaient traités dans le respect des conventions internationales et qu'il leur était demandé de se dévêtir afin de vérifier qu'ils ne portent pas d'armes ou d'explosifs. (Reportage Emma Farge; avec la contribution de Gabrielle Tetrault-Farber à Genève et Henriette Chacar à Tel Aviv; version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)