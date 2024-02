Gaza : L'offensive d'Israël durera encore "au moins six semaines"

par Samia Nakhoul, Jonathan Saul et Humeyra Pamuk DOHA (Reuters) - Israël prévoit de poursuivre ses opérations militaires à grande échelle dans la bande de Gaza pendant encore six à huit semaines, alors que le pays se prépare à lancer une offensive terrestre sur la ville de Rafah, au sud de l'enclave palestinienne, ont déclaré quatre responsables au fait de la stratégie. Les dirigeants militaires israéliens estiment pouvoir endommager de manière significative les capacités restantes du Hamas pendant cette période. S'ouvrirait ensuite une phase du conflit de moindre intensité avec des frappes aériennes ciblées et des opérations des forces spéciales, selon deux responsables israéliens et deux responsables régionaux qui ont souhaité conserver l'anonymat. Il y a peu de chances que le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu tienne compte des critiques internationales et annule l'assaut terrestre prévu sur Rafah, a déclaré Avi Melamed, ancien responsable des services de renseignement israéliens. A lire aussi... "Rafah est le dernier bastion du Hamas et il y reste des bataillons qu'Israël doit démanteler pour atteindre ses objectifs dans cette guerre", explique-t-il. Vendredi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a indiqué que les forces de défense israéliennes planifiaient des opérations à Rafah visant les combattants du Hamas, les centres de commandement et les tunnels, sans donner de calendrier pour cette offensive. "Il y avait 24 bataillons régionaux à Gaza ; nous en avons démantelé 18", a-t-il déclaré lors d'un point de presse. "Rafah est désormais le prochain centre de gravité du Hamas". Le projet d'offensive sur Rafah, où se sont réfugiés plus d'un million de civils palestiniens, fait redouter une catastrophe humanitaire dans cette ville frontalière avec l'Egypte. Yoav Gallant a indiqué que des "mesures extraordinaires" seraient prises pour protéger les civils à Rafah, sans préciser lesquelles. D'après une source de sécurité israélienne et un responsable de l'aide internationale, les habitants pourraient faire l'objet d'un contrôle d'identité afin de s'assurer qu'ils ne sont pas des combattants du Hamas, avant d'être envoyés vers le nord. Une autre source israélienne a déclaré qu'Israël pourrait également construire une jetée flottante au nord de Rafah pour permettre à l'aide internationale d'arriver par la mer. Toutefois, les Palestiniens ne seront pas autorisés à retourner de façon massive dans le nord de la bande de Gaza, selon un responsable israélien de la Défense, alors que la région a été dévastée par l'offensive israélienne et est dépourvue d'électricité et d'eau courante. Un responsable du Hamas basé au Qatar a déclaré à Reuters que le groupe islamiste palestinien était prêt à une longue guerre à Rafah. D'après ce responsable, le Hamas estime avoir perdu 6.000 combattants depuis le début du conflit il y a plus de quatre mois, soit la moitié des 12.000 combattants qu'Israël affirme avoir tués. "Les options de Netanyahu sont difficiles et les nôtres aussi. Il peut occuper Gaza, mais le Hamas est toujours debout et se bat. Il n'a pas atteint son objectif de tuer les dirigeants du Hamas ou d'anéantir le Hamas". (Reportage de Samia Nakhoul à Doha, Jonathan Saul à Londres et Humeyra Pamuk à Washington ; avec la contribution de Dan Williams à Jérusalem, Nidal Al Mughrabi au Caire, Andrew Hay à Doha et Jeff Mason à Washington ; Blandine Hénault pour la version française)