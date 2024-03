Gaza : L'Egypte confiante en un cessez-le-feu "avant le ramadan"

ANTALYA, Turquie, 1er mars (Reuters) - L'Egypte a bon espoir que les négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza, sous l'égide du Qatar, aboutissent avant le 10 mars, début du mois sacré musulman du ramadan, a déclaré vendredi le ministre égyptien des Affaires étrangères. Les discussions entamées à Paris sur une trêve entre Israël et le Hamas portent sur une pause de 40 jours dans les combats dans l'enclave de Gaza et un échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, a dit mardi à Reuters une source proche des discussions "Je peux dire que nous sommes parvenus à un point d'entente, nous continuerons à déployer tous les efforts possibles avec nos frères du Qatar, les États-Unis et d'autres personnes proches des négociations. Nous espérons que nous pourrons parvenir à une cessation des hostilités et à un échange d'otages", a déclaré Sameh Choukri lors du forum diplomatique d'Antalya, en Turquie. "Tout le monde reconnaît que nous avons une limite de temps pour réussir avant le début du ramadan", a-t-il ajouté. A lire aussi... "Nous continuerons à nous efforcer, en collaboration avec les Nations unies et nos partenaires, de soulager les souffrances de la population de Gaza et d'augmenter le niveau (d'aide). En pratique, cela ne peut se faire sans la cessation des hostilités", a estimé le chef de la diplomatie égyptienne. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Malki, qui s'exprimait lors de la même table ronde que son homologue égyptien, a déclaré qu'Israël ne consentirait pas à un cessez-le-feu à moins qu'une pression internationale ne soit exercée sur le gouvernement du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. "Si nous ne sommes pas en mesure de parvenir à un cessez-le-feu dans les deux ou trois prochaines semaines, il est clair que nous assisterons à une nouvelle série d'attaques sur Rafah et à la poursuite d'un génocide", a-t-il déclaré. (Reportage Tuvan Gumrukcu, rédigé par Huseyin Hayatsever, version française Dimitri Rhodes, édité par Sophie Louet)