Gaza: L'avancée de l'armée israélienne provoque un nouvel exode massif

Crédit photo © Reuters

par Nidal al-Mughrabi et Bassam Masoud LE CAIRE/GAZA (Reuters) - Des dizaines de milliers de familles palestiniennes ont de nouveau pris la fuite lors d'un exode massif depuis le centre de Gaza jeudi, où les forces israéliennes continuent de pilonner des zones peuplées de réfugiés qui ont déjà du quitter le nord de l'enclave. Plus au sud, les forces israéliennes ont lancé des frappes près d'un hôpital au coeur de Khan Younès, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza, où les habitants craignent une nouvelle opération terrestre dans une zone peuplée de familles sans abri après 12 semaines de guerre. L'armée israélienne a accentué son opération terrestre juste avant Noël malgré des appels de son plus proche allié, les Etats-Unis, lui enjoignant de réduire son activité militaire. Les combats se concentrent désormais principalement dans les zones centrales de l'enclave, où les forces israéliennes ont ordonné aux civils de se réfugier. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont de nouveau fui les districts gazaouis de Nuseirat, Bureij et Maghazi pour se diriger vers le sud et l'ouest et la ville déjà surpeuplée de Deir al-Balah, sur la Méditerranée. "Plus de 150.000 personnes - des enfants en bas âge, des femmes portant des nourrissons, des personnes âgées et handicapées - n'ont nulle part où aller", a déclaré l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans une publication sur les réseaux sociaux. L'est de Bureij était le théâtre jeudi matin d'intenses combats avec des chars israéliens venus du nord et de l'est, selon des habitants et des militants. "Ce moment est venu, j'aurais souhaité que cela n'arrive jamais, mais il semble que le déplacement soit une nécessité", a déclaré Omar, 60 ans, qui dit avoir été contraint de se déplacer avec au moins 35 membres de sa famille. "Nous sommes maintenant dans une tente à Deir al-Balah à cause de la guerre brutale d'Israël", a-t-il déclaré à Reuters par téléphone. "Israël tue des docteurs, des influenceurs, des journalistes et des civils", a-t-il ajouté. COMBATS PRES D'UN HOPITAL DE KHAN YOUNES Khan Younès, la plus grande ville du sud de l'enclave où les forces israéliennes ont mené une avancée après la fin de la trêve, a été l'objet d'intenses bombardements jeudi matin. Le Croissant-Rouge palestinien, qui contrôle l'hôpital et le quartier environnant, a déclaré que 10 Palestiniens ont été tués et 12 autres blessés dans un bombardement, lors de la troisième attaque ciblant la zone autour de l'hôpital en moins d'une heure. Les dirigeants palestiniens ont rapporté que 50 personnes avaient péri dans des attaques à Khan Younès et dans la zone centrale. Trois soldats israéliens ont été tués dans des combats, a annoncé Israël, portant le bilan à 169 militaires israéliens tués. Israël a exclu toute pause dans sa campagne militaire tant que le Hamas n'aura pas été éliminé. Selon les autorités palestiniennes, plus de 21.000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit, soit près d'1% de la population totale de l'enclave. La quasi-totalité des 2,3 millions d'habitants de l'enclave ont été forcés à se déplacer, souvent à plusieurs reprises. Israël affirme ne pas avoir le choix que de continuer son opération militaire qui vise à sauvegarder sa sécurité et à ramener la centaine d'otages qui seraient encore aux mains du Hamas. Cependant, les alliés occidentaux de l'Etat hébreux craignent que ce conflit ne radicalise une nouvelle génération de Palestiniens et alertent sur les risques que le conflit ne s'étende dans la région, alors que des groupes soutenus par l'Iran ont attaqué des positions américaines en Irak et des navires commerciaux en mer Rouge. (Reportage Nidal al-Mughrabi au Caire, Bassam Masoud à Gaza et Maayan Lubell à Jérusalem; version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)