Gaza : L'Assemblée générale de l'Onu réunie pour appeler à un cessez-le-feu

Gaza : L'Assemblée générale de l'Onu réunie pour appeler à un cessez-le-feu













par Michelle Nichols NATIONS UNIES, 12 décembre (Reuters) - L'Assemblée générale des Nations unies est réunie mardi pour voter une résolution réclamant un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza, sur les bases du texte bloqué vendredi au Conseil de sécurité par un veto des Etats-Unis. Les textes adoptés par l'Assemblée générale, où sont représentés 193 pays, ne sont pas contraignants mais revêtent une importante portée symbolique alors que le conflit entre Israël et le Hamas depuis l'attaque du groupe islamiste palestinien le 7 octobre en territoire israélien a coûté la vie à plus de 18.000 Palestiniens selon le ministère de la Santé de Gaza. L'Assemblée générale a déjà voté en octobre dernier une résolution appelant à "une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue" qui a recueilli 121 voix pour, 14 voix contre dont celle des Etats-Unis et 44 abstentions. Washington et Israël s'opposent à un cessez-le-feu qui selon eux ne profiterait qu'au Hamas. Les Etats-Unis préconisent des "pauses" dans les combats pour protéger les civils et permettre la libération des otages encore détenus par le Hamas depuis son assaut meurtrier du 7 octobre, qui a fait 1.200 morts israéliens. Selon des diplomates et observateurs, le vote programmé mardi à l'Assemblée générale devrait recueillir davantage de soutiens qu'en octobre, alors qu'une majorité des deux tiers est requise pour l'adoption. "La dynamique est différente. La longueur et l'intensité des opérations israéliennes à Gaza ont convaincu de nombreux pays membres qu'un cessez-le-feu est essentiel", relève Richard Gowan, de l'International Crisis Group. En octobre, le Canada avait présenté un amendement rejetant et condamnant l'attaque du Hamas qui n'a pas obtenu la majorité des deux tiers. Les Etats-Unis prévoient de proposer un amendement similaire ce mardi. Le projet de résolution réclame également la libération immédiate et sans conditions des otages du Hamas ainsi que le respect par les belligérants du droit international, en particulier sur la protection des populations civiles. (Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)