Gaza : L'armée israélienne dément être responsable de la frappe sur l'hôpital

JERUSALEM, 17 octobre (Reuters) - L'armée israélienne a démenti mardi être responsable d'une frappe sur un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts. Les renseignements militaires israéliens estiment que l'hôpital a été frappé par un tir de roquette manqué du Djihad islamique palestinien, a déclaré un porte-parole de Tsahal. "Une analyse des systèmes opérationnelles des forces de défense israéliennes indique qu'un barrage de roquettes a été tiré par des terroristes à Gaza, passant tout à proximité de l'hôpital Al Ahli au moment où il a été touché", a-t-il dit dans un communiqué. "Les renseignements de multiples sources que nous avons en main indiquent que le Djihad islamique est responsable de ce tir de roquette manqué qui a frappé l'hôpital à Gaza." (Emily Rose, version française Jean-Stéphane Brosse)