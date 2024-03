Gaza: L'Afrique du Sud demande à la CIJ davantage de mesures contre Israël

AMSTERDAM (Reuters) - L'Afrique du Sud a demandé à la Cour internationale de justice (CIJ) d'ordonner des mesures d'urgence supplémentaires contre Israël, reprochant à l'Etat hébreu de ne pas respecter des mesures déjà en place pour la bande de Gaza, a fait savoir mercredi la plus haute cour des Nations unies. Avertissant que les Palestiniens faisaient face à une famine, l'Afrique du Sud a appelé dans sa requête la CIJ à ordonner à toutes les parties prenantes à la guerre de cesser les hostilités et de relâcher otages et prisonniers. Elle a aussi demandé à la CIJ de prendre une mesure destinée à ce qu'Israël agisse immédiatement pour "garantir que les services de base indispensables soient disponibles et l'arrivée d'aide humanitaire pour répondre à la famine" à Gaza. L'Afrique du Sud a estimé que l'"extrême urgence de la situation" nécessitait de la CIJ qu'elle prenne de telles mesures sans programmer un nouveau cycle d'audiences. A lire aussi... En janvier, à la suite d'accusations de l'Afrique du Sud, la CIJ a ordonné à Israël de s'abstenir de toute action qui pourrait constituer un génocide et de s'assurer que ses soldats ne commettent aucun acte génocidaire contre les Palestiniens. L'Etat hébreu et des alliés occidentaux ont dénoncé des accusations sans fondement. Il pourrait falloir des années à la juridiction basée à La Haye pour statuer. (Stepahnie van den Berg et Bart Meijer; version française Jean Terzian)