Gaza : Kamala Harris reproche à Israël de ne pas en faire assez face à la "catastrophe humanitaire"

Gaza : Kamala Harris reproche à Israël de ne pas en faire assez face à la "catastrophe humanitaire"













par Jeff Mason 4 mars (Reuters) - La vice-présidente américaine Kamala Harris a reproché dimanche à Israël de ne pas en faire suffisamment pour atténuer la "catastrophe humanitaire" dans la bande de Gaza, alors que les Etats-Unis font face à une pression croissante pour pousser leur allié à la retenue dans l'offensive menée dans l'enclave. S'exprimant devant le pont Edmund-Pettus, à Selma dans l'Alabama, où des policiers ont violenté il y a près de six décennies des activistes des droits civiques, Kamala Harris a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et exhorté le Hamas à accepter de libérer les otages israéliens en échange d'un arrêt des combats pendant six semaines. A lire aussi... Pour l'essentiel, toutefois, les commentaires de la vice-président américaine ont été adressés à Israël, marquant les plus vives critiques formulées par un haut représentant des Etats-Unis à l'encontre de l'Etat hébreu pour les conditions humanitaires dans la bande de Gaza. "La population de Gaza meurt de faim. Les conditions sont inhumaines et notre humanité commune nous oblige à agir", a-t-elle dit lors d'un événement commémorant le 59e anniversaire du 'Dimanche sanglant' dans l'Alabama. "Le gouvernement israélien doit faire davantage pour accroître de manière significative le flux d'aide. Il n'y a aucune excuse", a-t-elle ajouté. Ces déclarations mettent en exergue la vive frustration au sein du gouvernement américain à propos de la guerre dans l'enclave palestinienne, qui a affecté la popularité du président Joe Biden auprès de l'électorat de gauche en pleine campagne pour sa réélection en novembre prochain. Kamala Harris a déclaré qu'Israël devait ouvrir de nouveaux points de passage frontalier avec Gaza, ne pas imposer des "restrictions superflues" aux livraisons d'aide, protéger le personnel et les convois humanitaires, travailler pour rétablir les services de base et faire en sorte que "davantage de nourriture, eau et carburant puissent arriver à ceux dans le besoin". Washington a effectué samedi sa première livraison aérienne d'aide dans la bande de Gaza, ravagée depuis près de cinq mois par l'offensive menée par Israël en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Il est prévu que Kamala Harris reçoive lundi à la Maison blanche le ministre israélien Benny Gantz, membre du gouvernement de guerre mis sur pied par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, avec l'intention de lui adresser directement un message similaire. Israël a décidé de ne pas prendre part dimanche à des pourparlers de paix au Caire après que, selon la presse israélienne, le Hamas a refusé de fournir la liste complète des noms des otages encore en vie à Gaza. "Le Hamas prétend qu'il veut un cessez-le-feu. Et bien, il y a un accord sur la table. Comme nous l'avons dit, le Hamas doit accepter cet accord", a déclaré Kamala Harris. (Reportage de Jeff Mason, avec Humeyra Pamuk et Michelle Nichols; version française Jean Terzian)