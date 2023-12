Gaza : Joe Biden et l'émir du Qatar discutent des otages

LE CAIRE, 26 décembre (Reuters) - Le président américain Joe Biden et l'émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad al Thani ont discuté mardi de la nécessité de libérer les otages détenus à Gaza et des efforts visant à accroître l'aide humanitaire, a déclaré la Maison blanche. "Les deux dirigeants ont discuté des efforts urgents à déployer pour obtenir la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas, y compris les citoyens américains", a indiqué la Maison blanche, ajoutant que le président américain et l'émir du Qatar avaient également parlé d'accroître l'accès à l'aide. L'agence de presse officielle qatarie a annoncé plus tôt que cheikh Tamim ben Hamad al Thani et Joe Biden s'étaient entretenus des derniers développements et des efforts de médiation en cours afin de pacifier la situation dans l'enclave palestinienne et de parvenir à un cessez-le-feu permanent lors d'un appel téléphonique. (Reportage de Muhammad Al Gebaly, Adam Makary et Costas Pitas; version française Camille Raynaud)