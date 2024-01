Gaza: Israël dit avoir tué une quarantaine de combattants à Khan Younès

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Les forces israéliennes ont tué une quarantaine de combattants palestiniens et attaqué un poste et des entrées de tunnels utilisés par des groupes armés à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, a déclaré mardi l'armée israélienne. Dans un compte-rendu de ses opérations depuis lundi, l'armée israélienne a déclaré que son aviation avait aussi bombardé des combattants du Hamas à Al Maghazi, dans le centre de l'enclave palestinienne. Les forces israéliennes concentrent désormais leur offensive sur le centre et le sud de la bande de Gaza après avoir proclamé samedi le démantèlement des infrastructures du Hamas dans le nord du territoire. (Rédigé par Dan Williams, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)