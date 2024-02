Gaza: Israël dit avoir démantelé la brigade du Hamas à Khan Younès

JERUSALEM (Reuters) - L'armée israélienne a démantelé la brigade du Hamas palestinien à Khan Younès, a déclaré jeudi le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, alors que Tsahal a intensifié ces dernières semaines son offensive dans la principale ville du sud de la bande de Gaza. "Nous finalisons nos missions à Khan Younès. Nous allons aussi atteindre Rafah et éliminer les éléments terroristes qui nous menacent", a-t-il dit à propos de la ville se situant à la pointe sud de l'enclave palestinienne, à la frontière avec l'Egypte. De nombreux civils palestiniens ont fui vers le sud de la bande de Gaza puis jusqu'à Rafah à mesure que la vaste offensive lancée par Israël en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre s'est élargie dans l'étroite bande côtière, densément peuplée. Tsahal avait dans un premier temps focalisé ses bombardements et opérations terrestres dans le nord de l'enclave palestinienne, où vivent quelque 2,3 millions de personnes. Après avoir dit être parvenue à prendre le contrôle de la zone, l'armée israélienne a intensifié ses opérations dans le sud de Gaza, principalement dans et autour de Khan Younès. La ville de Rafah, où se trouve l'unique point de passage frontalier avec la bande de Gaza non contrôlé par Israël, est la principale voie d'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave depuis le début de la guerre, il y près de quatre mois. (Rédigé par Dan Williams; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)